Sporting

O presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Sporting acusou, em comunicado, o Conselho Diretivo do clube de ter praticado "um verdadeiro golde de estado" com outro comunicado emitido hoje.

"O comunicado do Conselho Diretivo do dia de hoje assume um verdadeiro golpe de Estado. As deliberações alegadamente adoptadas pelo Conselho Diretivo não têm qualquer previsão estatutária. Com elas, o Conselho Diretivo procura substituir, sem qualquer base legal ou estatutária, os órgãos sociais responsáveis por representar os sócios e fiscalizar a atuação do Conselho Diretivo", pode ler-se na nota assinada por Jaime Marta Soares.

De acordo com Marta Soares, "este Conselho procura também impedir os sócios de exprimirem livremente a sua vontade através dos meios e formas estatutariamente previstos. Trata-se de uma violação grosseira das disposições estatutárias e dos princípios democráticos e de separação de poderes em que assentam esses estatutos e que fazem parte integrante da identidade do Sporting Clube de Portugal".