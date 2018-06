Sporting

A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informou hoje que o avançado Daniel Podence rescindiu o seu contrato, alegando justa causa, em comunicação à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na nota, aquela SAD revela ter recebido "na tarde de hoje, por fax e email, documento subscrito pelo jogador Daniel Castelo Podence, nos termos do qual este comunica a resolução do seu contrato de trabalho desportivo, com invocação de justa causa".

A comunicação de Daniel Podence junta-se à de Rui Patrício, cujo pedido de rescisão com justa causa foi conhecido na parte da manhã de hoje.