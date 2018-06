Actualidade

Uma exposição de obras da portuguesa Paula Rego é finalista dos prémios South Bank Sky Arts, que distingue trabalhos de televisão, música clássica e moderna, teatro, comédia, dança, cinema, artes visuais, literatura e ópera, no Reino Unido.

A exposição "The Boy Who Loved the Sea and Other Stories" esteve no ano passado na galeria Jerwood, em Hastings, e incluía uma série de autorretratos inéditos de Paula Rego, produzidos após uma queda que feriu a testa da artista, e telas inspiradas num livro de Hélia Correia.

Abrangendo 28 anos da carreira de Rego, a exposição tinha ainda gravuras, desenhos, pastéis e pinturas das séries "A Relíquia", "O Último Rei de Portugal" e "O Primo Basílio", desenhos sobre uma depressão, vivida pela artista, que também estiveram expostos em Portugal, litografas de "Jane Eyre", "Peter Pan" e do ciclo "Nursery Rhymes", e alguns dos bonecos que faz em têxtil, para servirem de modelos para as suas pinturas.