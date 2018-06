Actualidade

O Presidente dos EUA, Donald Trump, confirmou hoje a realização da cimeira com o líder da Coreia do Norte para 12 de junho em Singapura, após um encontro com o 'número dois" do regime de Pyongyang.

O general norte-coreano Kim Yong Chol, deslocou-se hoje a Washington e reuniu-se com Trump na Casa Branca, a quem entregou uma carta pessoal de Kim Jong-un.

Definido como o principal conselheiro do líder norte-coreano, e que ocupa uma posição comparável à de vice-presidente, o general reuniu-se na Casa Branca com Donald Trump.