Actualidade

O conto "O Narciso Com Pelos no Nariz", de Andreia Penso Pereira, venceu a quinta edição do Prémio de Literatura Infantil Pingo Doce, na categoria texto, foi hoje divulgado.

"A história vencedora revela e valoriza a relação entre irmãos, e aborda, de uma forma simples, com ritmo e sentido de humor, a magia de coisas que se descobrem na adolescência", afirma em comunicado o pediatra Mário Cordeiro, em representação do júri do prémio, que tem o valor global de 50 mil euros - 25 mil para texto, 25 mil para ilustração -, sendo de maior valor, de literatura infantil, em Portugal.

"É uma história que enquadra temas atuais, como o da violência na escola e a importância decisiva da coragem e da amizade para a enfrentar", acrescentou.