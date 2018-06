Actualidade

A Gestifute, empresa detida por Jorge Mendes, negou hoje que tivesse feito chantagem com o Sporting, exigindo mais de sete milhões de euros no negócio da transferência do futebolista Rui Patrício.

Segundo a Gestifute, foi o Sporting, através do seu administrador executivo, Guilherme Pinheiro, a pedir "encarecidamente" à empresa que tentasse conseguir uma proposta para a transferência do jogador Rui Patrício, de modo a evitar a rescisão iminente deste.

Mais adianta a Gestifute, que foi o Sporting, com esse pedido de intervenção, a propor, simultaneamente, que se resolvesse o diferendo com a empresa relativo ao jogador Adrien Silva, sem prejuízo do pagamento da contrapartida devida a esta, já anteriormente contratualizada, pela própria transferência do jogador Rui Patrício.