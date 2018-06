Actualidade

O Fundo Monetário Internacional (FMI) aprovou hoje a quinta avaliação ao programa de apoio à Guiné-Bissau, desembolsando 4,3 milhões de dólares, e alargou o período de intervenção até depois das próximas eleições.

"A finalização da revisão permite a disponibilização de 4,3 milhões de dólares, trazendo o total dos desembolsos para 24,2 milhões de dólares", lê-se no comunicado divulgado hoje à noite em Washington, no qual se dá conta que o programa de apoio foi alargado até julho de 2019, oito meses depois das eleições previstas para novembro deste ano, e que o total da ajuda deverá subir de 24,2 milhões de dólares para 32,2 milhões.

O prolongamento do programa por mais um ano "vai ajudar a ancorar a estabilidade macroeconómica durante o próximo período eleitoral, apoiar as reformas focadas na mobilização das receitas e o combate à falta de infraestruturas essenciais, para além de ajudar também a cumprir as necessidades da balança de pagamentos", lê-se no comunicado.