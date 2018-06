Actualidade

O primeiro prémio do concurso do Euromilhões de hoje, no valor de cerca de 74 milhões de euros, saiu a dois apostadores, um deles em Portugal, segundo o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Os dois apostadores, um deles do nosso país, vão receber um prémio de 37.145.179,00 euros, verba que estará sujeita ainda aos impostos em vigor, de 20 por cento.

O segundo prémio, não saiu a nenhum apostador, enquanto o terceiro, de 183.844,54 euros, saiu a oito apostadores, um em Portugal.