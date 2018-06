Actualidade

A Organização dos Estados Americanos (OEA) e o governo da Nicarágua anunciaram na sexta-feira um acordo para implementar as recomendações para a reforma do sistema eleitoral elaboradas pela Missão de Acompanhamento Eleitoral daquele organismo após o sufrágio de novembro.

De acordo com o cronograma, o processo começa no domingo com uma reunião entre representantes da OEA e do governo de Daniel Ortega "para definir um plano operacional de atividades" e culminará em janeiro de 2019 com a "entrega de uma proposta de reforma eleitoral".

Entre julho e outubro um grupo de especialistas em direito eleitoral desloca-se à Nicarágua para reuniões de trabalho com autoridades, partidos políticos e sociedade civil tendo em vista a reforma eleitoral.