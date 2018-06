Actualidade

O vice-presidente dos Estados Unidos da América vai pedir aos países participantes na assembleia-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), que se vai realizar em Washington entre domingo e terça-feira, que aproveitem a ocasião para suspender a Venezuela deste organismo.

Mike Pence vai fazer o pedido no decorrer de uma receção que o número dois do Departamento de Estado, John Sullivan, convocou para segunda-feira na Casa Branca, destinada a membros das delegações que vão participar na assembleia-geral, informou na sexta-feira à Efe um funcionário da Casa Branca.

Na Casa Branca, Mike Pence "fará pessoalmente um apelo aos países" do continente americano com preocupações semelhantes em relação à Venezuela para que votem na terça-feira a suspensão do país da OEA, durante a sua 48.ª assembleia-geral, precisou esta fonte.