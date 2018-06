Actualidade

A Google vai renunciar a uma colaboração em matéria de inteligência artificial com o Pentágono, um contrato que provocou uma grande agitação entre os funcionários da gigante tecnológica, foi anunciado na sexta-feira.

Um dirigente do grupo informou os empregados que o contrato com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América não será renovado assim expirar no próximo ano, noticiam o jornal New York Times e o 'site' especializado Gizmodo, citados pela France-Press.

Questionada pela agência de notícias francesa, a Google não respondeu.