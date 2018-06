Actualidade

São quase 40 quilómetros de documentos trocados entre Portugal e as suas representações diplomáticas, que contam a História do mundo nos últimos três séculos através do olhar dos diplomatas.

Parte deste acervo, está distribuído entre a Torre do Tombo e os arquivos dos 134 postos diplomáticos de Portugal no mundo (76 embaixadas, 49 consulados e 9 missões permanentes).

O restante, incluindo o fundo mais antigo, está guardado no Arquivo Histórico-Diplomático (AHD), em Lisboa, no mesmo Palácio das Necessidades que acolhe o ministério dos Negócios Estrangeiros.