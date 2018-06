Actualidade

A Procuradoria-Geral do México vai assumir a investigação do desaparecimento forçado de 28 pessoas, supostamente cometido por membros da Marinha no nordeste do país, foi anunciado na sexta-feira.

Num comunicado, a procuradoria refere que, face aos "acontecimentos lamentáveis" nos últimos meses no estado Tamaulipas, assumiu a investigação de 20 dossiês relacionados com o possível desaparecimento de 28 pessoas.

Nestes documentos é denunciada "a participação de elementos da Secretaria da Marinha do México", acrescenta.