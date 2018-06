Actualidade

A Coreia do Sul congratulou-se hoje com o anúncio do Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, confirmando a cimeira com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, no próximo dia 12, em Singapura.

"Parece que o caminho para a cimeira Coreia do Norte-EUA se expandiu e melhorou", refere, num curto comunicado, o porta-voz presidencial, Kim Eui Kyeom.

O comunicado acrescenta que Seul espera, "com um misto de entusiasmo e calma", esta cimeira histórica em Singapura.