Actualidade

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) condenou na sexta-feira os assassinatos dos jornalistas Alicia Díaz González e Héctor González Antonio, que ocorreram em maio no México, manifestando "grande preocupação" com a violência contra estes profissionais.

Alicia Díaz González espancada e esfaqueada até à morte a 23 de maio na sua casa, em Monterrey, no estado de Nuevo Leon, enquanto Héctor González Antonio foi encontrado morto seis dias depois, também espancado, numa rua da Cidade Vitória, em Tamaulipas.

Em comunicado, a CIDH "observa com grave preocupação a situação de violência contra jornalistas", assinalando que com estes dois profissionais já são seis os jornalistas assassinados este ano no México.