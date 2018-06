Actualidade

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto foi hoje apupado devido às alterações ao regime jurídico do Associativismo Jovem, mas assegurou que são infundadas as razões da contestação e prometeu que não vão acabar as "associações presididas por não jovens".

Na sessão de abertura do 16.º Encontro Nacional de Associações Juvenis, no Estoril, Cascais - e que contou com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa - o ambiente de festa e música contrastou com os assobios e apupos que João Paulo Rebelo recebeu quando foi chamado ao palco e, também, antes e durante a sua intervenção.

"Fui brindado com mimos desta plateia legitimamente que, aparentemente, manifesta um desacordo com a lei aprovada a 03 de maio em Conselho de Ministros", disse, referindo-se à proposta de lei que altera o regime jurídico do Associativismo Jovem.