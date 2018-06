Actualidade

As forças de defesa e segurança de Moçambique abateram alguns dos supostos membros dos grupos armados que têm atacado a população, no norte do país, de acordo com um canal de televisão e fontes ouvidas hoje pela Lusa.

O canal de televisão STV anunciou hoje que oito suspeitos terão sido mortos pelas autoridades durante uma operação nas matas da província de Cabo Delgado, junto a uma das aldeias onde, no domingo, foram decapitadas 10 pessoas.

Outras fontes contactadas hoje pela Lusa no distrito de Palma falam também de um contra-ataque das autoridades que terão encontrado os suspeitos enquanto estes preparavam comida, no meio de uma floresta em Quissengue, posto administrativo de Olumbi, sem especificar quantos seriam ou quantos terão sido abatidos.