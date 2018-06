Mundial2018

O guarda-redes Rui Patrício inicia hoje o jogo de preparação frente à Bélgica, em Bruxelas, no banco de suplentes, surgindo já na ficha de jogo oficial sem clube, um dia após ter rescindido com o Sporting alegando justa causa.

Para a partida diante dos 'diabos vermelhos', de preparação para o Mundial de futebol de 2018 na Rússia, o selecionador Fernando Santos muda mais de meia equipa comparativamente ao jogo particular da passada segunda-feira em Braga, diante da Tunísia (2-2), e depois de ter confiado a baliza a Anthony Lopes diante dos tunisinos agora aposta em Beto, naquela que é uma das seis alterações no 'onze'.

Fernando Santos, que ainda não conta com o avançado Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, que teve direito a mais uns dias de férias após a final da Liga dos Campeões, manteve na equipa titular os defesas Pepe e Raphael Guerreiro e os médios William Carvalho, Bernardo Silva e João Mário, surgindo como novidades no "onze" Beto, José Fonte, Cédric, João Moutinho, Gélson Martins e Gonçalo.