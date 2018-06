Actualidade

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, criticou hoje o PS e o Governo, insistindo na necessidade de uma política diferente para resolver os problemas do país e dos portugueses.

"Pode o PS dizer que o seu Governo encontrou a fórmula do enigma da quadratura do círculo, porque reduziu o défice e, ao mesmo tempo, pôs o país a crescer, negligenciando que esse suposto prodígio foi realizado à custa dos salários e do corte no investimento", afirmou.

Jerónimo de Sousa intervinha no encerramento da IX Assembleia da Organização Regional de Coimbra do PCP, que decorreu hoje na Casa Municipal da Cultura da cidade.