Actualidade

Um homem, de 75 anos, morreu hoje quando realizava uma queimada num monte no concelho de Alcácer do Sal (Setúbal), alegadamente por inalação de monóxido de carbono, revelou o Comando Territorial de Setúbal da GNR.

Fonte deste comando territorial, contactada pela agência Lusa, explicou que a ocorrência, no Monte da Pedra, no concelho de Alcácer do Sal, foi comunicada às autoridades, por volta das 20:30, através de "um telefonema via 112".

"O homem morreu no decurso de uma queimada. Aparentemente, terá perdido os sentidos, por inalação de monóxido de carbono", e acabou por morrer, disse.