Actualidade

O Presidente da República cantou esta noite, ao microfone, os 'Parabéns a Você' pela 15ª edição do evento Serralves em Festa, no Porto, e afirmou que Serralves significa "cultura ao mais alto nível" e "descentralização".

"Serralves significa excelência, significa qualidade, significa que realmente a cultura ao mais alto nível está e deve estar descentralizada e que o Porto é realmente um centro natural de cultura", declarou hoje aos jornalistas o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no âmbito da visita ao evento cultural, que oferece 50 horas consecutivas de cultura à cidade.

Durante mais de três horas, entre as 20:30 e as 23:30 deste sábado, Marcelo Rebelo de Sousa distribuiu abraços e beijos aos milhares de visitantes, nacionais e estrangeiros, que se deslocaram à 15.ª edição do Serralves em Festa.