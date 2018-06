Actualidade

O ministro de Defesa da Coreia do Sul, Song Young-moo, disse hoje que a reunião entre Donald Trump e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, é uma "oportunidade preciosa para a paz".

"Se a cimeira for um sucesso teremos uma oportunidade preciosa para a paz e para a prosperidade da Ásia e do mundo", afirmou o ministro no Fórum Shangri-la, o mais importante sobre segurança no continente asiático, realizado em Singapura.

"Espero que os presidentes Trump e Kim cheguem a um acordo para a completa desnuclearização e para a paz na península coreana", indicou Young-moo em entrevista à emissora "Channel NewsAsia".