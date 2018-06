Actualidade

Dois militares indianos morreram e oito civis ficaram feridos na sequência de um ataque de soldados paquistaneses a diversos postos de controle da fronteira entre a Índia e o Paquistão, revelaram hoje as autoridades indianas.

O incidente ocorreu apenas duas semanas após os dois países terem decidido levar finalmente à prática o acordo de cessar-fogo assinado em 2003.

Ambos os países comprometeram-se a respeitar agora esse acordo, como forma de acabar com as escaramuças frequentes na zona fronteiriça de Cashemira. Mas os incidentes de hoje já foram denunciados pela Índia como "uma clara violação" do cessar-fogo.