O presidente da Câmara de Comércio de Barlavento cabo-verdiano afirmou hoje que tem havido "algum conservadorismo" da banca para financiar a economia, informando que as duas câmaras estão a montar uma unidade para mobilizar recursos às empresas.

"Dentro desta temática de financiamento da economia, estamos a montar uma unidade de mobilização de recursos, como alternativa de financiamento às pequenas e médias empresas", anunciou Belarmino Lucas, em entrevista à agência Lusa.

O presidente da CCB afirmou que o projeto está a ser montado em parceria com a Câmara de Comércio, Indústria e Serviço de Sotavento (CCISS), que abrange as ilhas do Maio, Santiago, Fogo e Brava.