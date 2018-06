Actualidade

Em Guiyang, capital de uma das províncias mais pobres da China, milhares de servidores, dispostos em túneis escavados em montanhas, entre arrozais e arvoredo, processam em tempo real 'gigabytes' de dados de gigantes da tecnologia.

Situada no sudoeste da China, esta cidade converteu-se nos últimos anos no centro da indústria de 'big data' do país asiático, atraindo firmas como a Apple, Huawei, Tencent ou Alibaba, com incentivos fiscais e mão-de-obra e eletricidade baratas.

"Os jovens locais continuam a ir estudar para outras cidades, mas agora muitos regressam para trabalhar", descreve Wu Zhanghong, responsável pela Associação de Jovens Profissionais de Guiyang, num fenómeno que contraria o tradicional fluxo migratório para as prósperas províncias do litoral.