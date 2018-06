Actualidade

Quase metade das crianças afegãs estão excluídas da escola devido à guerra, à pobreza, ao casamento infantil ou a outros fatores, revela um relatório hoje divulgado pelo Governo e pela Agência das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

Segundo o estudo, 3,7 milhões de crianças em idade escolar (44%) não vão à escola, o pior resultado desde 2002 e o fim do regime talibã.

Desde a invasão norte-americana do Afeganistão, em 2001, que não se registava um declínio do acesso à escola e que o panorama da educação no Afeganistão vinha a melhorar, tanto para os rapazes como para as raparigas, proibidas pelos talibãs de frequentar a escola.