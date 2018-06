Roland Garros

O alemão Alexander Zverev, segundo cabeça de série, qualificou-se hoje para os quartos de final do torneio de ténis de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' do ano, ao derrotar o russo Karen Khachanov, 38.º do mundo.

Zverev, terceiro jogador da hierarquia mundial, bateu o jogador russo em cinco 'sets', pelos parciais de 4-6, 7-6 (7-4), 2-6, 6-3 e 6-3, numa nova 'batalha' de 3:32 horas, a exemplo do que já tinha sucedido na ronda anterior.

Nos quartos de final, o tenista germânico, de 21 anos, vai defrontar o vencedor do embate entre o austríaco Dominic Thiem, oitavo da hierarquia, e o japonês Kei Nishikori, 21.º.