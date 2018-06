Actualidade

O piloto português Bruno Magalhães (Skoda Fabia R5) venceu hoje o Rali da Acrópole, terceira prova do Campeonato da Europa de Ralis (ERC), conquistando assim a primeira vitória portuguesa no rali grego.

Bruno Magalhães e o seu navegador Hugo Magalhães terminaram com um tempo de 3:02.09,4 horas, deixando a dupla húngara Herczig Norbert/Ferencz Ramón (Skoda Fabia R5) a 29,1 segundos, em segundo lugar, e os polacos Hubert Ptaszek/Maciej Szczepaniak a 1.37,2 minutos, em terceiro, também em Skoda Fabia R5.

"É um sonho tornado realidade. Uma felicidade enorme por termos conseguido este magnífico resultado numa prova como esta, que está no imaginário de todos. Superámos o segundo lugar conseguido o ano passado, diminuímos significativamente a diferença para o líder do campeonato e estamos na luta pelo título. Era impossível correr melhor", comentou Bruno Magalhães, em declarações citadas pela assessoria de imprensa do piloto.