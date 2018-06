Actualidade

A coordenadora do Bloco de Esquerda defendeu hoje, em Santarém, que Portugal deve vetar o orçamento comunitário no Conselho Europeu se as propostas feitas pela Comissão não forem alteradas.

Catarina Martins falava durante uma visita à 55.ª Feira Nacional da Agricultura/65.ª Feira do Ribatejo, que decorre até dia 10 no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), em Santarém, como o olival e o azeite como temas dominantes.

A líder bloquista afirmou que o seu partido "analisa com muita preocupação" as propostas do orçamento para o próximo quadro comunitário de apoio, não só pelos cortes na Política Agrícola Comum (PAC) como pelos previstos nos fundos de coesão, que "penalizam particularmente Portugal".