Roland Garros

O tenista sérvio Novak Djokovic, 22.º jogador do mundo, apurou-se hoje para os quartos de final do torneio de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' da temporada, ao vencer o espanhol Fernando Verdasco, 35.º do 'ranking'.

Djokovic, vencedor da edição de 2016 do torneio francês, venceu o embate em apenas três 'sets', com parciais de 6-3, 6-4 e 6-2, em duas horas e 28 minutos.

Nos quartos de final, o sérvio vai defrontar o italiano Marco Cecchinato, 72.º do mundo, que hoje afastou o belga David Goffin, oitavo cabeçaa de série, por 7-5, 4-6, 6-0 e 6-3, em duas horas e 34 minutos.