Actualidade

Quatro pessoas ficaram hoje feridas com gravidade na sequência de uma colisão entre um automóvel e um veículo ligeiro de mercadorias no IC1, no concelho de Ourique, distrito de Beja, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou que, às 19:40, três pessoas tinham sido transportadas para o hospital de Beja e que a quarta estava ainda a ser assistida no local.

Segundo a mesma fonte, o acidente ocorreu no Itinerário Complementar 1 (IC1), ao quilómetro 676, perto da Aldeia de Palheiros, estando a estrada cortada no local, nos dois sentidos.