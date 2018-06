Actualidade

A presidente do CDS-PP exigiu hoje, em Santarém, que o Governo tenha "voz grossa" em Bruxelas para que o primeiro plano do orçamento apresentado sexta-feira pela Comissão Europeia, com um corte de 15% no desenvolvimento rural, "não seja aceite".

Assunção Cristas visitou hoje a 55.ª Feira Nacional da Agricultura, que decorre até dia 10 no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), em Santarém, declarando a sua "alegria" em voltar ao certame e "ver o empenho" das organizações de agricultores e dos produtores e como a agricultura portuguesa está "cada vez mais sofisticada e mais dinâmica".

A líder centrista não fugiu ao tema que tem marcado o discurso dos líderes políticos que têm visitado o certame e que foi introduzido sábado, na inauguração, pelo Presidente da República, considerando, também ela, que a primeira proposta de orçamento da Política Agrícola Comum (PAC) para o período 2021 a 2027 tem que ser melhorada.