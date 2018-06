Actualidade

O Sporting de Braga revalidou hoje o título do Euro Winners Cup, torneio de futebol de praia masculinos e femininos que decorreu no Estádio do Viveiro, na Praia da Nazaré.

A formação bracarense derrotou na final a equipa russa do BSC Kristal no desempate por po9ntapés de penálti (5-4), depois de um 3-3 no tempo regulamentar.

A equipa lusa ainda esteve a perder por 3-2, tendo um golo de Felipe Silva, a apenas 20 segundos do final, igualado a contenda e obrigado à decisão nos penáltis, a qual foi favorável aos portugueses.