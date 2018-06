Actualidade

O trânsito no IC1, no concelho de Ourique, distrito de Beja, foi hoje retomado às 21:45, cerca de quatro horas depois de uma colisão que obrigou ao corte da estrada nos dois sentidos, disse fonte da GNR.

A mesma fonte indicou à agência Lusa que, da colisão entre um automóvel e um veículo ligeiro de mercadorias, registada no Itinerário Complementar 1 (IC1), ao quilómetro 676, perto da Aldeia de Palheiros, resultou um morto e três feridos graves, tendo a estrada sido cortada no local do acidente.

A vítima mortal, de acordo com a GNR, é um homem de 38 anos, que residia no concelho de Ourique e era o condutor e único ocupante do veículo ligeiro de mercadorias, tendo o óbito sido declarado no local e o corpo encaminhado para o serviço de Medicina Legal do hospital de Beja.