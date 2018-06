Actualidade

O Presidente timorense recebeu hoje a liderança da coligação que venceu as legislativas antecipadas de 12 de maio, num encontro em que felicitou a Aliança de Mudança para o Progresso (AMP) pelo resultado alcançado no escrutínio.

"O Presidente chamou-nos, dentro do seu dever constitucional, para saber como é que as coisas estão a andar", disse o líder da AMP, Xanana Gusmão, escusando-se a comentar sobre a composição do futuro Governo.

"Hoje foi só acertar ideias para um calendário de atividades entre nós e o Presidente da República. Ainda não sabemos quando será a tomada de posse do Parlamento", explicou.