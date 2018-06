Actualidade

A polícia da província chinesa de Guangdong, que faz fronteira com Macau e Hong Kong, apreendeu mais de 4,1 toneladas de droga, nos primeiros três meses do ano, indicam dados publicados, no domingo, na imprensa estatal.

A principal droga apreendida foi metanfetamina, conhecida como 'crystal meth', anfetamina mais barata do que a cocaína e altamente viciante. No total, foram detidos 3.490 suspeitos de tráfico de droga, incluindo residentes de Macau e Hong Kong.

O tráfico de droga é punido com pena de morte na China.