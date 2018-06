Actualidade

Dissidentes da antiga guerrilha das Forças Armadas e Revolucionários da Colômbia (FARC), que não aceitam o acordo de paz, admitiram no domingo ter assassinado quatro líderes camponeses na região de El Naya, no sudoeste do país.

De acordo com o jornal El Espectador, os ex-guerrilheiros asseguraram, em vídeo, que os quatro foram mortos entre 17 de abril e 05 de maio deste ano. Até agora, nenhuma autoridade confirmou ou negou a veracidade do vídeo.

A força das Nações Unidas na Colômbia condenou, em maio passado, o desaparecimento das quatro pessoas e exigiu a sua imediata libertação.