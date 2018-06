Actualidade

Alima Mussá fugiu a pé, com sete filhos, da aldeia de Monjane, no meio do mato, no norte de Moçambique, para escapar aos ataques de grupos armados que há oito meses atormentam a região.

Um destes grupos fez uma das mais sangrentas incursões há uma semana: decapitaram 10 pessoas nas povoações de 25 de Junho e Monjane, locais remotos de casas de tijolo de adobe, sem eletricidade nem outras infraestruturas.

Os homicídios deram origem a uma nova vaga de deslocados para a sede de distrito, a vila de Palma, a cerca de 45 quilómetros.