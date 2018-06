Actualidade

Mais de 300 participantes da China e de Portugal debateram no fim de semana, em Macau, o futuro desenvolvimento do treino, como apoiar os atletas e elevar o espírito competitivo.

Em comunicado, o Instituto do Desporto de Macau, o objetivo do Seminário de Ciências do Desporto 2018 China-Portugal foi permitir que "especialistas de Portugal e da China", incluindo treinadores, atletas e agentes desportivos, pudessem partilhar "conhecimentos das ciências do desporto".

Treinadores, atletas e agentes desportivos locais e estrangeiros analisaram temas como fisiologia do exercício, motricidade humana, psicologia do desporto, antidopagem, medicina desportiva, treino da força, nutrição do desporto e treino desportivo.