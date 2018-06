Actualidade

O governo japonês qualificou hoje como "deploráveis" as tarifas sobre o aço e o alumínio impostas pelos Estados Unidos, considerando que estas podem ter um "sério impacto" sobre o sistema mundial de comércio.

"Tememos que as medidas do governo dos EUA, que invocam a segurança nacional, perturbem o mercado global", disse o porta-voz do governo nipónico, Yoshihide Suga, após uma reunião dos ministros das Finanças do G7 [Grupo dos sete países mais industrializados do mundo: Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido), no Canadá.

"É provável que [as tarifas] tenham um impacto sério não apenas na cooperação económica entre o Japão e os Estados Unidos, mas também no sistema de comércio global regido pelas regras da OMC [Organização Mundial do Comércio]", insistiu o porta-voz, em conferência de imprensa.