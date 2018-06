Actualidade

A greve dos trabalhadores das juntas e administrações portuárias foi hoje desconvocada por se ter chegado a um acordo sobre o desbloqueamento do processo de revisão do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), disse o sindicato que convocou a paralisação.

"Tendo sido alcançado acordo quanto ao desbloqueamento do processo de revisão do ACT, deixou de haver fundamento para a greve declarada por este Sindicato para o período desde as 00.00 horas do dia 04 de junho até às 24.00 horas do dia 08 de junho, pelo que foi decidido proceder ao levantamento da referida greve", refere o Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Administrações e Juntas Portuárias (SNTAJP em comunicado.

O mesmo sindicato acrescenta ainda que, do mesmo modo, foi levantada a greve ao trabalho extraordinário iniciada no passado dia 29 de maio.