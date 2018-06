Actualidade

O Fórum para a Competitividade reviu hoje em baixa a estimativa de crescimento da economia portuguesa este ano para 2,0% a 2,3%, destacando como principal aspeto negativo da desaceleração registada até março a "nova queda de produtividade".

"No primeiro trimestre o PIB [Produto Interno Bruto] de Portugal desacelerou de 2,4% para 2,1%, como esperado, mas com perspetivas de novos abrandamentos, pelo que atualizamos a nossa estimativa para entre 2,0% e 2,3% [face aos anteriores 2,2% a 2,5%] para o conjunto do ano", lê-se na nota de conjuntura de maio.

Segundo acrescenta, "um dos aspetos mais negativos desta evolução é que se registou de novo uma queda da produtividade", ainda mais intensa do que no trimestre anterior, "com o PIB a crescer menos do que o emprego devido à baixa qualidade dos empregos criados": "Com o emprego a crescer a 3,2%, o PIB deveria estar a crescer a 4,5% e não a 2,1%", refere.