O indicador do custo composto de novos empréstimos na zona euro manteve-se em abril "praticamente inalterado" face ao mês anterior em 1,70% para as empresas e em 1,83% para o crédito à habitação, foi hoje anunciado.

Segundo um comunicado do Banco Central Europeu (BCE), no mesmo mês a taxa de juro composta para novos depósitos manteve-se também inalterada em 0,08% para as empresas e em 0,37% para os particulares.

Apesar da manutenção do custo composto de novos empréstimos na zona euro para as empresas, o BCE nota que em abril a evolução deste indicador foi diferente consoante o montante, a maturidade e o tipo de taxa de juro contratados.