Greve/Comboios

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, defendeu hoje a justiça da greve dos trabalhadores ferroviários da CP, Medway e Takargo para defender a segurança dos utentes dos comboios e os postos de trabalho em causa.

"Nenhum cidadão consciente pode estar de acordo que, por exemplo, exista um maquinista num comboio com 10 carruagens. Não se entende que, depois de um recente relatório sobre o estado das infraestruturas em que se encontra a linha ferroviária, se reduza para um único agente a possibilidade de cumprir as tarefas de segurança", afirmou, à margem de uma reunião com o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, na sede comunista, em Lisboa.

A greve de trabalhadores ferroviários parou hoje quase 100% dos comboios urbanos de Lisboa, 72% dos do Porto e regionais e 66% das ligações internacionais, disse à agência Lusa fonte da CP.