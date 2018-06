Actualidade

A Comissão Nacional do PS reúne-se na quarta-feira, em Lisboa, para eleger a secretária-geral adjunta socialista, que será novamente Ana Catarina Mendes, e os órgãos de direção deste partido, o Secretariado Nacional e a Comissão Permanente.

Além do Secretariado e da Permanente, nesta primeira reunião da Comissão Nacional após o Congresso da Batalha serão também eleitos os novos membros da Comissão Política (órgão de direção alargada com 71 membros efetivos) e os diretores dos órgãos de imprensa oficial do PS.

Na ordem de trabalhos, assinada pelo presidente do PS, Carlos César, consta ainda a apresentação, discussão e aprovação do relatório e contas de 2017.