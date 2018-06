Actualidade

O ex-presidente do Governo Regional da Madeira Alberto João Jardim disse hoje que o "desenvolvimento integral" da região será sempre "muito difícil" sem uma solução para a dívida do Estado para com o arquipélago.

"Sem uma solução acerca da dívida histórica que o Estado português tem connosco, será sempre muito difícil o desenvolvimento integral das nossas ilhas", disse Alberto João Jardim, num discurso na Assembleia Legislativa da Madeira, após receber a Medalha de Mérito da Região Autónoma pelos serviços prestados durante 37 anos de governação.

Ao falar "dos obstáculos que ferem o modelo" autonómico madeirense, Alberto João Jardim destacou, como questão decisiva, "o cumprimento pelo Estado central do dever de assumir a dívida pública da Madeira, não só pelo passado histórico de grande sonegação do valor criado pelo suor de sucessivas gerações" de madeirenses, como também pela "falta dos devidos apoios nacionais".