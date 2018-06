Actualidade

O festival Quebrajazz ocupa pela 7.ª vez as Escadas do Quebra Costas, entre o final do mês e início de setembro, levando até Coimbra nomes como Maria João, Carlos Barretto ou os Alma Nuestra, estes com participação de Salvador Sobral.

O festival, de entrada livre, vai voltar a ocupar as Escadas do Quebra Costas, na Alta de Coimbra, com concertos de jazz todos os fins de semana, entre 22 de junho e 01 de setembro.

A programação do festival é marcada pela aposta em diferentes projetos e abordagens ao jazz, indo do 'dixie' até uma abordagem jazzística à música de Carlos Paredes.