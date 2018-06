Actualidade

Quatro "Contos de Encantar", escritos pelo poeta americano E.E. Cummings (1884-1962) para a filha e para os netos, foram agora editados pela primeira vez em Portugal, com tradução de Hélia Correia e ilustrações de Rachel Caiano.

Trata-se de um projeto já antigo, que a editora Ponto de Fuga alimentava há mais de um ano e que agora, finalmente, chegou às livrarias, com as palavras "ternas e mágicas" da escritora Hélia Correia e com o "traço sensível" da ilustradora Rachel Caiano, segundo o editor, Vladimiro Nunes, que descreve este como "um livro infantil maravilhoso".

Nunca antes editados em português, estes "Contos de Encantar" constituem a única incursão conhecida de E.E. Cummings na literatura para a infância, e só foram publicados originalmente três anos após a morte do poeta, portanto, há mais de 50 anos.