Actualidade

O Governo de Moçambique está esta semana em Portugal para apresentar um conjunto de oportunidades de investimento, apresentando especificamente as áreas do Turismo, Agricultura e cabotagem marítima como zonas prioritárias de investimento estrangeiro.

De acordo com os documentos colocados no site da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), que serão apresentados na terça-feira em Lisboa e na quarta-feira no Porto, a delegação moçambicana defende como principais oportunidades de investimento o turismo, a agricultura e a cabotagem marítima.

O tema vai estar na terça-feira em debate no auditório da AICEP, em Lisboa, e depois na quarta-feira, no Porto, e conta com a presença do secretário de Estado da Internacionalização de Portugal, Eurico Brilhante Dias, o ministro da Indústria e Comércio, Ragendra de Sousa, e o diretor-geral da agência de captação de investimento externo moçambicana, a APIEX, Lourenço Sambo.