O primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, inicia esta terça-feira uma visita oficial de cinco dias a São Tomé e Príncipe, a convite do seu homólogo são-tomense, Patrice Trovoada.

De acordo com o programa oficial da visita a que a Lusa teve acesso, Ulisses Correia e Silva, que se faz acompanhar do seu ministro dos Negócios Estrangeiros, tem previsão de chegada a capital são-tomense marcada para as 17:30 no voo de Lisboa e será recebido pelo primeiro-ministro Patrice Trovoada.

O primeiro dia de visita oficial do chefe do governo cabo-verdiano é marcado na quarta-feira com um encontro entre os ministros dos Negócios Estrangeiros dos dois países.